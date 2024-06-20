Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı'nda vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı'nda vatandaşları ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı süresince ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Balaban, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

20.06.2024 14:39
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı süresince ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Balaban, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı'nı vatandaşlarla geçirdi. Merkez ve kırsal mahalleleri ziyaretinde Belediye Başkanı Balaban'a eşi Serap Balaban, Başkan Yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, mahalle muhtarları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Karaköy, Kuyualan, Topçuasım, Ayn-ı Ali, Karakoca, Gökçeler, Yukarıkayapınar, Aşağıkayapınar, Emlakdere, Gürle, Uzunburun, Şamar, Sarınasuhlar, Beydere, Bostanlar, Çamlıca, Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk, 50.Yıl ve Tevfikiye Mahalleleri'ni ziyaret eden Başkan Balaban, bir taraftan mahalle sakinlerinin bayramlarını kutlarken, bir taraftan da taleplerini dinledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı güzel ve mutlu bir şekilde geçirmesi için belediye olarak var güçleri ile çalıştıklarını aktaran Başkan Balaban, "Kurban Bayramı'nda halkımız ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadık. Seçimlerden önce bir sözümüz vardı 'Halkan kopmadık ve kopmayacağız' diye. Bu nedenle her zaman halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak bayram süresince ilçe genelinde hizmetlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmeleri için gece gündüz çalıştık. Ekiplerimizle birlikte sahada olup ihtiyaçları karşılamaya gayret gösterdik. Bu konuda mesai harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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