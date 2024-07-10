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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'yu makamında ağırladı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Başkan Balaban'ı makamında ziyaret ederek, yeni dönemde kendisine görevinde başarılar diledi. Ziyarette iki başkan, belediye hizmetleri ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, dayanışmanın her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.