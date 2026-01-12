Yunusemre'de Down Sendromlu Bireylere Yönelik Judo Kursları Başladı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor tarafından down sendromlu bireylere yönelik yaşama geçirilen judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başladı.

Yunusemre Belediyespor tarafından down sendromlu bireylere yönelik gerçekleştirilen judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başladı. Antrenör Harun İzgi gözetiminde düzenlenen çalışmalarda sporcuların istekli ve hevesli oluşu dikkati çekti.

Kursların başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzgi, projenin temel amacının sporun birleştirici yönünü kullanarak bireyleri sosyalleştirmek olduğunu belirtti. İzgi, şunları söyledi:

"Down sendromlu bireylerimiz öğrenmeye çok açık ve her antrenmana heyecanla geliyor. Buradaki asıl hedefimiz onları sporla tanıştırmak, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve kendilerine olan özgüvenlerini artırmak. Kısa vadede temel judo eğitimlerini vermek ve sporcularımızın salona alışmasını sağlamak istiyoruz. Orta vadede bu bireylerimizin sportif gelişimini ilerletip düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise imkanlar doğrultusunda müsabakalara katılım sağlayabilecek seviyeye gelmelerini amaçlıyoruz."

Projeye verilen destekten dolayı teşekkür eden İzgi, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e ve en büyük paydaşlarımız olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerin desteği olmadan bu çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil" diye konuştu.