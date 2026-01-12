Yunusemre'de Down Sendromlu Bireylere Yönelik Judo Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre'de Down Sendromlu Bireylere Yönelik Judo Kursları Başladı

12.01.2026 14:51  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyespor, down sendromlu bireylere yönelik judo kurslarını Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başlattı. Antrenör Harun İzgi, bu projenin amacının spor aracılığıyla bireyleri sosyalleştirip özgüvenlerini artırmak olduğunu belirtti.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor tarafından down sendromlu bireylere yönelik yaşama geçirilen judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başladı.

Yunusemre Belediyespor tarafından down sendromlu bireylere yönelik gerçekleştirilen judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başladı. Antrenör Harun İzgi gözetiminde düzenlenen çalışmalarda sporcuların istekli ve hevesli oluşu dikkati çekti.

Kursların başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzgi, projenin temel amacının sporun birleştirici yönünü kullanarak bireyleri sosyalleştirmek olduğunu belirtti. İzgi, şunları söyledi:

"Down sendromlu bireylerimiz öğrenmeye çok açık ve her antrenmana heyecanla geliyor. Buradaki asıl hedefimiz onları sporla tanıştırmak, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve kendilerine olan özgüvenlerini artırmak. Kısa vadede temel judo eğitimlerini vermek ve sporcularımızın salona alışmasını sağlamak istiyoruz. Orta vadede bu bireylerimizin sportif gelişimini ilerletip düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise imkanlar doğrultusunda müsabakalara katılım sağlayabilecek seviyeye gelmelerini amaçlıyoruz."

Projeye verilen destekten dolayı teşekkür eden İzgi, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e ve en büyük paydaşlarımız olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerin desteği olmadan bu çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre'de Down Sendromlu Bireylere Yönelik Judo Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:30:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre'de Down Sendromlu Bireylere Yönelik Judo Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.