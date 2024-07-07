Yunusemre Belediyespor Milli Judocusu Sümeyye Kaya Altın Madalya Kazandı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 70 kiloda altın madalya kazandı.

Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele eden Sümeyye Kaya, 70 kilo finalinde karşılaştığı Alman rakibi Tayla Grauer'i yenerek altın madalya kazandı. 25 ülkeden 406 sporcunun katıldığı turnuvada kürsünün zirvesine çıkan başarılı judocu, böylelikle Gençler Avrupa Judo Kupası'nda üçüncü madalyasını elde etmiş oldu.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik, "Sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerini yürekten kutluyoruz. Başarıları daim olsun. Amatör sporun dostu Yunusemre Belediye Başkanı'mız Semih Balaban'a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.