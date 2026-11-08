Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu, kalınlık 15 santimetreye ulaştı

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu, kalınlık 15 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar dronla görüntülendi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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