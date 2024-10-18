Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

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Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçenin geleceği için muhtarlarla yaptığı koordinasyon ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Toplantılarda ilçede görev yapan muhtarlar, mahalleleri ile ilgili sorun, öneri ve taleplerini dile getirerek fikir alışverişinde bulunuluyor.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısına, Başkan Demirçalı, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Demirçalı, tüm mahallelerin sorunlarını bildiğini, sorunların çözümü için muhtarları dinleyerek bir yol haritası çizeceklerini kaydetti.

Seçim öncesi halka verdiği şeffaf, adil ve liyakatli bir yönetim sözünü hatırlatarak, bundan asla dönmeyeceğini dile getiren Demirçalı, "Herkese şeffaf, adaletli ve adil bir hizmet sunmak için var gücümle çalışacağım. Bahane üretmeden, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarlarımızla el ele vererek sorunlarımızı çözüme ulaştıracak ve Yüreğir'imizi daha yaşanabilir bir ilçe durumuna getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Demirçalı'nın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi. Muhtarların taleplerini tek tek not alan Demirçalı, tüm sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini söyledi.