Yüreğir Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

21.04.2026 14:27
Ali Demirçalı, rüşvet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı ve hapis cezası aldı.

İçişleri Bakanlığınca, Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 'rüşvet vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Nisan 2026 tarih ve E: 2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
