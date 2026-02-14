Yüreğir Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel Toplu Nikâh Töreni

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla toplu nikah töreni düzenledi. Çiftlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Sevgi, hayatın en güçlü bağdır. Bu anlamlı günde hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu nikah töreninde çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Salon, özel Sevgililer Günü konseptiyle süslenirken, duygusal ve renkli anlar yaşandı.

Demirçalı, 14 Şubat'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, "Sevginin, saygının ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan evlilik müessesesine bugün burada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren kıymetli çiftlerimize ömür boyu mutluluk diliyorum. Yüreğir Belediyesi olarak her zaman aile kurumunun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından çiftlerin nikahları kıyıldı.

Toplu nikah törenine katılan çiftler, böylesine anlamlı bir günde evlenmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek organizasyon için belediyeye teşekkür etti.