Yüreğir Belediyesi'nden Teravih Namazı Sonrası Lokum İkramı

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan tüm camilerde paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla teravih namazı sonrası lokum ikramında bulunuyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan tüm camilerde lokum ikramında bulunuyor. Teravih namazı sonrası yapılan ikramların sadece bir tatlı ikramı olmadığını, aynı zamanda toplumda paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştiren önemli bir gelenek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Hem ağzımız tatlanıyor hem geleneklerimizi yaşatıyoruz" dedi.

Başkan Demirçalı, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, gönüllerin bir araya geldiği özel bir aydır. Yüreğir Belediyesi olarak, bu mübarek ayın manevi iklimine uygun olarak halkımızla birlikte olmayı çok önemsiyoruz. Camilerimizde teravih namazı sonrasında yaptığımız lokum ikramı, aslında sadece bir ikramdan çok daha fazlasıdır. Bu küçük ama anlamlı gelenek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir adımdır. Amacımız, Yüreğir halkının ramazan ayının bereketinden ve manevi atmosferinden en güzel şekilde faydalanmasını sağlamak, birbirimize olan bağlılığımızı hissettirmektir" diye konuştu.

Lokum ikramlarının ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.