Yürekteki Veda

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Filistinli çocuğun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırısında hayatını kaybeden babasıyla vedalaştığı anlar yürek burktu.

Babasının naaşına sarılan çocuk, "Baba nereye gidiyorsun baba? Buraya gel lütfen. Lütfen gel lütfen. Baba, baba, nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı çocuk, babasının cansız bedenine son kez sarılarak şunları söyledi:

"Lütfen yanımıza dön. Erken daha lütfen uyan baba. Baba bizi kime bırakıp gidiyorsun? Lütfen dön yanımıza. Seni çok seviyoruz baba. Lütfen yanımıza gel, erken daha; bizi bırakıp nereye gidiyorsun baba?"

Acılı çocuk "Babam gitti. Bize kim yemek getirecek? Kim bize felafel alacak?" diyerek ağladı.

Yakınları, tesellisi etmeye çalışsa da Filistinli çocuk, babasının yanından ayrılmak istemedi.