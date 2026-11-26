Yurt dışına kaçırılan 13 milyar TL donduruldu, iadesi için adımlar atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen ve toplam 13 milyar Türk Lirasına karşılık gelen paranın dondurulduğunu duyurdu. Gürlek, söz konusu paranın iadesi için adli işbirliği sürecinde gereken adımların atıldığını ifade etti.
Bakan Gürlek: "Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk Lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için adli işbirliği işlemleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır"
Kaynak: AA
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