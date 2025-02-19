TİANJİN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin ay takvimindeki 24 güneş döneminin ikincisi olan ve bu yıl salı gününe denk gelen Yushui (Yağmur Suyu) günü nedeniyle Çin'in dört bir yanındaki çiftçiler çalışmalarını hızlandırdı.
Ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinin Lintingkou kasabasında yerel çiftçiler, tohumların miktarını ve ekimini doğru şekilde gerçekleştirmek için önceden ayarlanmış verilerle BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ni kullanarak tarımsal verimliliğin artmasını sağlıyor.
Son Dakika › Güncel › Yushui Günü'nde Çiftçiler Hızlandı - Son Dakika
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