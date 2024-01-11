Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurlarda doğum sonrası yarı zamanlı çalışmanın uygulanmasını istedi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, yeni doğum yapan kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma hakkının tanındığını belirterek, kurumların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmadığı gerekçesiyle bu yöndeki talepleri reddettiklerine dikkati çekti.

Yeni doğum yapan kamu görevlilerinden yarı zamanlı çalışma taleplerinin uygulanmadığı yönünde çok sayıda şikayetler aldıklarına işaret eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu konu sık sık yargıya taşınıyor ve davaların tümü kamu görevlileri lehine sonuçlanıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda zaten ilgili hüküm var. Kararnameyle düzenlenmesi gereken bir duruma ihtiyaç yok. Doğum yapan memurun yarım ücretli, yarım zamanlı çalışma talebinin yerine getirilmesi devlete ilave bir yük getirmiyor. Talepler uygulanırsa her şeyden önce çocuklar anne sevgi ve şefkatinden uzak kalmayacak, iş ve aile dengesi daha rahat kurulabilecek. Bu sayede hem aile hem devlet kazançlı çıkacak."