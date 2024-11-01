Yusuf Ziya Yılmaz'dan Esenyurt Belediyesi İle İlgili Eleştiriler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "( Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması) Görüyor musunuz bu İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ndeki hadiseyi. Hizmetle hiç alakası olmayan bir ideolojik karargah." dedi.

Yılmaz, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde düzenlediği toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra bütün illeri ziyaret ettiklerini, eğitim programlarıyla istişare toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Muhalefetin belediyecilik anlayışıyla kendi anlayışları arasındaki fark olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunun en çarpıcı örneğini şu anda dünden beri veya evvelsi günden beri İstanbul'un büyük ilçelerinden Esenyurt'ta karşılaştığımız olay, bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu,1994 yılından önceki bir anlayıştı. Bunların belediyecilik anlayışı diyorduk, ama bunu iyi anlatamıyorduk. Anlatıyorsak da belki de yeteri kadar da etkili olamıyorduk. 1994'den önce Türkiye'nin bütün belediyelerinde, bir siyasi parti tarafından kazanıldığında orası bir ideolojik karargah olarak hesap ediliyordu. Burayı kazandık, bura bizim kalemiz oldu. Bura bizim siyasetimizin ideolojisinin propagandasının yapıldığı, siyasetin de finanse edildiği, hatta başka birtakım amaçlar içinde kullanabileceğimiz bir karargah olduğu gözüyle bakılıyordu. Buralar hizmet noktası olduğu, milletin ihtiyaçlarının o şehirde yaşayan insanların hayatının konforunun yükseltilmesi için bir hizmet mekanizması olduğunu bir kenara itip, onlar ideolojik karargah haline getiriyorlardı."

Yılmaz, Türkiye'nin bütün belediyeleri hizmet eder, hizmet etmediği takdirde varlıkları önemsizleşir anlayışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'teki belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye yeniden anlatıldığını dile getirdi.

-"Esenyurt'ta yapılan hadiseyle ilgili işin anlam ve mahiyetini konuşarak zaman kaybetmeye bile üzülüyoruz"

Kendilerinin belediyeciliği bir yatırımcı kuruluş, hizmet mekanizması, o şehirdeki insanların ihtiyaçlarının karşılandığı yer olarak gördüğünü anlatan Yılmaz, hele seçildikten sonra hiç kimsenin öteki olmadığı, o şehirde yaşayan herkesin belediyesi haline gelmeye çaba gösterdiklerini kaydetti.

Yılmaz, bunu kendilerinin başardığını, belediyeyi bir ideolojik karargah olarak hiç düşünmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Görüyor musunuz bu İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ndeki hadiseyi. Hizmetle hiç alakası olmayan bir ideolojik karargah. Daha da ideolojinin de ötesine geçip, terörle iltisaklı hale gelerek, terörün irtibatlarının kurulduğu, terörün iktisadi temaslarının geliştirildiği, terörün istihdam ve parasal ihtiyaçlarının konuşulduğu, terörün Türkiye'de geliştirilmesiyle ilgili ülkenin gelişmesini engelleyecek olan bazı adım ve niyetlerin tezgahlandığı planlandığı bir karargah haline geldi. Maalesef, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi de buna teşne oldu. Bu kent uzlaşısı adı altında yaptıkları bir ittifakla, beraberlikle. Allah, onlara bunun hesabını soracaktır. Bizim işimiz, sadece bunu ifade etmektir. Biz inanır mısınız? Bu, Esenyurt'ta yapılan hadiseyle ilgili işin anlam ve mahiyetini konuşarak zaman kaybetmeye bile üzülüyoruz."

Kendilerinin siyaseti insana hizmet ve eşrefi mahlukatın duasını almak için yaptığına aktaran Yılmaz, "Onlar ise ideoloji için yapıyorlar. En güzel örnekleri de işte Esenyurt. Her yerde, belki de buna benzer bir ideolojik angajmanın ötesinde hizmetin hep arka planda, işin konuşulduğu ortamların hep arka plana atıldığı, ideolojinin hep ön plana konduğu bir bakış açısıyla baktıklarının en güzel göstergeleri görünüyor."diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.

Programa, Afyonkarahisar'daki ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.