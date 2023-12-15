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Zara, Melbourne'de protesto edildi - Son Dakika
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Zara, Melbourne'de protesto edildi

Zara, Melbourne'de düzenlenen protestoda, reklam kampanyası sebebiyle boykot edildi. Göstericiler, Zara'nın reklamında kullanılan figürleri taşıyarak giyim markasını protesto etti. Zara, boykot çağrıları üzerine reklam kampanyasını durdurmuştu.

Zara, Melbourne\'de protesto edildi
15.12.2023 - 16:03,  Güncelleme: 16:05
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Tartışmalı reklamı sebebiyle küresel boykot kampanyası başlatılan hazır giyim sektörünün küresel markalarından İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara, Avustralya'nın Melbourne kentinde protesto edildi.

Melbourne'de göstericiler Zara'nın 7 Aralık'ta sunduğu "The Jacket" adı koleksiyonunun reklam kampanyasını protesto etmek için bir araya geldi.

Filistin kefiyesi takan göstericiler, ellerinde Zara'nın reklam kampanyasında kullandığı, Gazze'de cesetlerin sarıldığı kefenlere benzeyen figürleri taşıyarak mağaza içerisinde yürüdü.

Gazze'de ölen çocuklara dikkati çekmek için küçük kefenler taşıyan göstericiler, giyim markasını protesto etti.

Zara reklam kampanyasını boykot çağrılarının ardından durdurmuştu

Zara'nın reklamında kullanılan vitrin mankenlerine sarılan kefeni andıran bezleri, tabutu andıran tahtaları ve yıkık duvarları, iki aydan fazla süredir İsrail'in bombardımanı altında olup 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki ortama benzeten aktivistler, firmayı boykot kampanyası başlatılmıştı.

Giyim markası, reklam kampanyasını, boykot çağrılarının ardından 12 Aralık'ta durdurmuştu.

Boykot çağrısı ardından açıklama yapan Zara, "Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu ve bu görsellerde, oluşturulduklarında amaçlanandan çok uzak bir şey gördü. Zara, bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgün olduğunu belirtiyor ve herkese olan derin saygısını bir kez daha teyit ediyor." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA
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Avustralya, Filistin, Aralık, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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