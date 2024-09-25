Zelenskiy, BM'de Putin'i Barışa Zorlamaya Çağırdı - Son Dakika
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Zelenskiy, BM'de Putin'i Barışa Zorlamaya Çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM'de Putin'in kuralları çiğnediğini belirterek uluslararası destek istedi.

25.09.2024 00:18
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kuralları çiğnediğini ve "barışa zorlanması" gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, BMGK'de, Ukrayna'nın Barış ve Güvenliğinin Sağlanması başlığıyla düzenlenen yüksek katılımlı oturumda konuştu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta uluslararası toplumdan destek isteyen Zelenskiy, "Putin o kadar çok uluslararası normu ve kuralı çiğnedi ki kendi başına durmayacak. Rusya sadece barışa zorlanabilir ve tam da ihtiyaç duyulan şey bu." dedi.

Savaşta Kremlin yönetiminin "tek saldırgan" taraf olduğunu söyleyen Zelenskiy, BM Şartı'nı ihlal eden Rusya'nın saldırılarını genişlettiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu kış Rusya'nın, bir kez daha ülkesinin enerji sistemlerini yok etmeye, nükleer santrallerini hedef almaya hazırlandığını ve bu konuda kanıtlara sahip olduklarını savundu.

"Birlik her zaman barış için işe yarar ve savaşı tamamen sona erdirmek için ikinci barış zirvesini hazırlamalıyız." diyen Zelenskiy, tüm ulusları, "BM Şartı'na gerçekten saygı duyan herkesi" bu sürece katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, BM'de Putin'i Barışa Zorlamaya Çağırdı - Son Dakika

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