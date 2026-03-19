Zelenskiy'den Müzakere Sinyalleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, ABD'den müzakerelerin yakında devam edeceğine dair sinyaller aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından, savaşın sona ermesine yönelik müzakere sürecinin yakında devam edebileceği konusunda "sinyaller" aldıklarını söyledi.

Zelenskiy, Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak, katılımcılara hitaben konuşma yaptı.

Ülkesinin AB ile entegrasyon süreci için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'nın Avrupa'da olacağını ve bunun engellenemeyeceğini açıkça anlamalı ve gerçekten hissetmelidir." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği için net tarih belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Net bir tarih belirlenirse bu, Rusya'nın katılımımızı hiçbir şekilde engelleyemeyeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin, ülkesine yönelik devam eden Rus hava saldırılarından korunması için Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi'ne (PURL) katkıda bulunmayı sürdürmelerinin önemini vurgulayan Zelenskiy, "Patriot (hava savunma) sistemi için füzeleri tedarik etmek amacıyla her fırsatı değerlendirmeye devam etmeliyiz. İşte bu yüzden PURL programı faydalıdır." diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında, savaşın sona erdirilmesi için bu yılın başında Rusya-ABD-Ukrayna arasında başlatılan üçlü müzakereler sürecine de değindi.

Müzakerelerin devam edebileceğine yönelik bilgiler aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "ABD tarafından, görüşmelerin yakında devam edebileceğine dair son birkaç gündür sinyaller alıyoruz." dedi.

AB'den Ukrayna'ya 2026-2027 için sağlanmasına karar verilen 90?milyar?avroluk destek sürecinin henüz başlamadığını, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesinin de engellendiğini, ayrıca ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları kısmen kaldırdığını ifade eden Zelenskiy, "Rusların, bu müzakerelerde pozisyonlarının önemli ölçüde güçlendiği hissine kapılmamalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 20:16:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.