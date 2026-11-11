Zelenskiy, Dublin'de savaşı bitirecek üçlü zirve görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönünde liderler düzeyinde üçlü zirvenin düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya geldi.

İkili görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için yürütülen diplomatik çalışmaları değerlendirdi.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım tarihlerinde ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsattı.

Müzakereler sırasında 1000'e karşı 1000 esir takasının gündeme getirildiğini açıklayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Belki de 1200 esirin takası (karşılıklı olarak) da mümkün olabilir. Çok olumlu bir gelişme olurdu. Rusya'nın bunu reddetmesi için bir neden göremiyorum. Ama her şey olabilir. İkinci konu ise güvenlik garantileri. Ukrayna için çeşitli güvenlik garantisi formatları görüşüldü."

Zelenskiy, Ukrayna'nın görüşmelerde Rusya'ya enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını ve denizde ateşkes sağlanmasını önerdiğini ancak Rus heyeti bu konuda yetkili olmadığı için henüz bir kararın verilmediğini savundu.

Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD'li yetkililerin 12 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya'da bir araya geleceğini hatırlatan Zelenskiy, "Ama ilerleme olabilir mi? Evet. Bugün çoğu şey, yarın Amerikan tarafı ile Rus tarafı arasındaki diyaloğun formatına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi yönündeki önemli konuların ele alınması için ABD, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Putin'le görüşmeleri sırasında bu konuyu da gündeme getirmesini beklediklerini belirten Zelenskiy, "Üçlü bir zirvenin gerçekleştirilmesi ihtimali ve bu görüşmenin liderler düzeyinde yapılabilmesi için tüm tarafların atması gereken adımlar müzakere ediliyor." dedi.

Ayrıca müzakerelerde Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Amerikan tarafı buna daha olumlu, daha sıcak bakıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, İrlanda temasları kapsamında Dublin'de Kushner ve Witkoff'la da bir araya gelebileceğini söyledi.