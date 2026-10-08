Zelenskiy, dün Priluki'deki saldırıda 5'i çocuk 22 sivilin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, dün Priluki'deki saldırıda 5'i çocuk 22 sivilin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, dün Rus saldırısında vurulan Priluki'deki apartmanın önünde inceleme yaptı. Zelenskiy, saldırıda 5'i çocuk 22 sivilin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığını belirterek hava savunma ve Starlink desteği istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ülkesinde temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın, Rus ordusunun dün füzelerle saldırdığı Priluki şehrini ziyaret ettiği bildirildi.

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy ve temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrinde Rusya'nın dün hava saldırısı düzenlediği bir apartmanın önünde incelemelerde bulundu.

Burada yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Dün Priluki şehrine yapılan saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 22 sivilin öldüğünü ve 54 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 500 kişinin yer aldığını belirtti.

Ukrayna müzakere heyeti ABD'ye gidecek

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın hava saldırılarını etkili bir şekilde önlemeleri için daha güçlü hava savunma imkanlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Rusya'nın, savaşın bitirilmesi için müzakere masasına oturması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Şimdi savunmadan bahsediyoruz. ABD ise buna sahip. Onlar için hiçbir maliyeti yok. Ukrayna'ya yardım edin. Size açıkça söylüyorum, hava sahamızı savunmamıza ve ona hakim olmamıza yardım edin. O zaman (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin müzakere masasına oturacak. Neden mi? Çünkü o zaman her şeyini kaybedecek."

Zelenskiy, Starlink konusunda da desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ukrayna için Starlink'i açın. İran'a yanıt verirken zaten açmıştınız değil mi? Orada her şey çalışıyordu. İsrail, İran üzerindeki hava sahasının tam kontrolüne sahipti. Yani ihtiyaç duyduğunuzda çalışıyor değil mi?" diye sordu.

Ukrayna müzakere heyetinin şimdilik Avrupa'da görüşmeler için temaslarda bulunduğunu aktaran Zelenskiy, "Yarın veya ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri'nde olacaklar." şeklinde bilgi paylaştı.

Kaynak: AA
İngiltereGüvenlikPolitikaStarlinkİncelemeGüncelÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:45:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Zelenskiy, dün Priluki'deki saldırıda 5'i çocuk 22 sivilin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei