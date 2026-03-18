Zelenskiy İspanya'da Destek Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy İspanya'da Destek Aldı

18.03.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, İspanya Başbakanı Sánchez ile görüşerek savunma anlaşmaları imzaladı ve destek aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana geçen dört yılda, 4. kez İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşerek bir kez daha ülkesi için tam destek aldı.

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan iki görüşmenin ardından Sanchez ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ile savunma alanında bazı ikili işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını duyuran Sanchez, İspanya'nın bu yıl Ukrayna'ya askeri yardım için ayıracağı 1 milyar avronun bir kısmının savunma sanayinde ortak üretimi artırmaya yönelik olacağını ifade etti.

Sanchez, "İspanya, Ukrayna'ya olan ilgisini kaybetmeyecek." diyerek, Zelenskiy'e hitaben "Çektiğiniz acıları unutmadık ve yanınızda olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte başlayan bölgedeki çatışmalara da değinen Sanchez, "Görev süremizin en büyük krizlerinden birini yönetiyoruz. İspanyolların dünyanın karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinin ve hanelerimiz üzerindeki sosyo-ekonomik etkisinin farkında olması önemlidir. Bu savaşı desteklemiyoruz, ancak halkımızı koruyacağız." dedi.

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizine değinen Sanchez, "Bu savaş, enerji politikamızı bir kez daha teyit etti. Biz, İspanya'nın büyümesini destekleyen, çok farklı yaklaşımlara sahip planlarla yanıt veren bir hükümetiz. Durumun ciddiyetini gözden kaçırmayalım. İşletmeleri ve çalışanları korumak için bir önlem paketi ve bu gibi krizlerle başa çıkmamızı sağlayacak bir enerji sistemi reformu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Savunma, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy İspanya'da Destek Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 17:47:32. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy İspanya'da Destek Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.