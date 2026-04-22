Zelenskiy: Müzakereler Türkiye'de Olmalı

22.04.2026 22:23
Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesi için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın bitirilmesi yönünde üçlü müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, bu tür görüşmelerin Türkiye veya daha önce müzakerelere ev sahipliği yapan ülkelerde yapılmasının öncelikli olduğunu bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde geçen aylarda Rusya-ABD-Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, bu görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukraynalı müzakerecilerin dün ABD tarafıyla görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, "Üçlü müzakere formatının tekrar başlatılması gerektiğinden eminiz." ifadesini kullandı.

ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Zelenskiy, "Üçlü görüşmelerin yeniden başlamasını ve savaşa son verecek müzakere yoluna geri dönülmesini umuyoruz." dedi.

Zelenskiy, "Herhangi bir formatta ve herhangi bir zamanda görüşmeye hazırız. Temel olarak, hepimizin bildiği gibi, öncelikli ülkeler daha önce görüşmelerin yapıldığı ülkelerdir. Türkiye açık, Orta Doğu ülkeleri de öyle. Ateşkes (Orta Doğu'da) devam ettiği sürece herkes için güvenli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda, Rusya ve Belarus hariç, herhangi bir zaman ve herhangi bir ülkede görüşmekten de korkmuyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, son dönemlerde, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin ismini "Donnyland" olarak değiştirebileceğine yönelik basında ortaya çıkan iddialara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Diğer isimlere gelince, taraflar arasındaki çeşitli nitelikteki diyaloglar hakkında bir yorum yapamam. Bence en önemli şey, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna toprakları olarak kalmasıdır ve durum zaten böyledir. Bence en önemli olan bir 'Putinland' olmamasıdır."

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Rusya, Son Dakika

