Zelenskiy: Rusya Tahıl Koridorumuzu Kapatmak İstiyor - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya Tahıl Koridorumuzu Kapatmak İstiyor

23.07.2026 16:35
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Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın limanlarına gemi girişi olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkesinin Karadeniz limanlarına dün ticari gemilerinin giremediğini belirterek, "Ruslar, Tahıl Koridorumuzu kapatmak için her şeyi yapacaklar." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kiev'de resmi temaslarda bulunan İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında ticari gemi trafiğinin durdurulmasına değinen Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine giden tüm gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Dünden itibaren hiçbir geminin Ukrayna limanlarına giremediğini aktaran Zelenskiy, "(Ruslar) Tahıl Koridorumuzu kapatmak için her şeyi yapacaklar." ifadesini kullandı.

"Sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları değerlendiren Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili hale getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ABD tarafının daha sonra Rusya'nın temsilcileriyle görüşme yapabileceğini belirtti.

Zelenskiy, ABD-Ukrayna-Rusya arasında daha önce yapılan üçlü görüşmelerin devam etmesi için yoğun çalışma yapılması gerektiğini kaydederek, "Bana göre üçlü bir görüşme yapılacak. Elbette tüm bunları sonbahara kadar yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Savaşın müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu bir önceliktir ve ben buna odaklanmış durumdayım. Karşımızda kimin olduğunu siz de ben de anlıyoruz. Çünkü Rusya'nın her zaman aradığı alternatif yol, savaş ve seferberliğin artırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Martin ile yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'dan gelen tehditleri de ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yeni saldırılar hazırlıyor. Bizim görüşümüze göre (Putin) Rusya'da ek seferberlik hazırlıyor, savaşın genişletilmesi için hazırlık yapıyor." diye konuştu.

Ukrayna hükümetindeki değişiklikler

Son dönemlerde hükümette yaptığı değişikliklere de değinen Zelenskiy, kısa süre önce görevinden istifa eden eski Başbakan Yuliya Sviridenko'ya Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi olma görevini teklif ettiğini açıkladı.

Eski İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un yerine atanmasını önerdiğini aktaran Zelenskiy, Umerov için de farklı tekliflerin değerlendirildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya Tahıl Koridorumuzu Kapatmak İstiyor - Son Dakika

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