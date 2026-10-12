Zelenskiy, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesinden haberi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesinden haberi olmadığını söyledi

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Zelenskiy, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesinden haberi olmadığını söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji konusunda ateşkes yapıldığını ve anlaşmanın derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise anlaşmayı ilk kez duyduğunu, Ruslar kabul ederse Ukrayna'nın da kabul edeceğini söyledi.

WASHINGTON, 12 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında "enerji konusunda ateşkes" yapıldığını duyururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını belirtti.

Trump pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın derhal yürürlüğe girdiğini ve iki tarafın da anlaşma üzerinde mutabık kaldığını söyledi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin bildirdiğine göre, Trump'ın duyurduğu anlaşmayı ilk kez duyduğunu belirten Zelenskiy, "Ruslar, enerji konusunda bir ateşkesi kabul ederse Ukrayna da kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu, Zelenskiy'nin ise müzakere yoluyla varılacak bir çözüme direndiğini belirterek, Ukrayna'ya seçime gidip Moskova ile anlaşma yapabilecek yeni bir lider seçme çağrısında bulunmuştu.

Trump, "Rusya'nın bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Zelenskiy ise her nedense anlaşmaya varmak istemiyor" dedi.

Trump cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara dizel yakıt tedarik etmesi yönünde bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Kremlin'den aynı gün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki parlamento seçimleri sırasında düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının, barış görüşmelerinin bir an önce yeniden başlama olasılığını fiilen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Volodimir ZelenskiyDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaGüvenlikEnerjiGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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