Zelenskiy ve Meloni Roma'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy ve Meloni Roma'da Görüştü

İtalya Başbakanı Meloni ve Ukrayna Başkanı Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için 'Zafer Planı'nı görüştü.

11.10.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Roma'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Kiev'in hazırladığı "Zafer Planı"nı görüştü.

Avrupa turu kapsamında dün ilk olarak Londra, daha sonra Paris'te temaslarda bulunan ve son olarak akşam saatlerinde Roma'ya gelen Zelenskiy, Meloni tarafından tarihi Villa Pamphili konutunda resmi törenle karşılandı.

İki lider, görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek, gece saatlerinde bir basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e olan desteklerinin 360 derecelik bir perspektife sahip olduğunu ve Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece bu desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın savunma sanayisinin desteklenmesi gerektiğine de işaret eden Meloni, "Desteğimizin amacı Ukrayna'yı bir barış masası inşa edecek konuma getirmektir. Bu, pek çok kişinin korkakça önerdiği gibi 'teslim olmak' anlamına gelmeyecek bir barış masası. Bu, askeri desteği ve enerji sektörüne desteği gerektirir. Başkan, buraya hepimizin ihtiyaç duyduğu adil bir barışa giden yolu inşa etmeye yönelik fikirlerini sunmak için geldi. Bize açıkladığı en acil ihtiyaçları dinledik." diye konuştu.

Meloni, " Moskova'yı bir masa etrafında oturmaya ve güvenilir bir şekilde müzakere etmeye ikna edebilecek uluslararası aktörleri sürece dahil etmenin önemi üzerinde Zelenskiy ile anlaştık." dedi.

Başbakan Meloni, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik konferansa, 10-11 Temmuz 2025'te Roma'da ev sahipliği yapacaklarını da açıkladı.

Zelenskiy, "Zafer Planı"nın detaylarını anlattı

Konuk lider Zelenskiy de Başbakan Meloni ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu savaşa adil bir son getirmeye yönelik Ukrayna'da hazırladığımız Zafer Planımızın ayrıntılarını en yakın dostlarımıza, Avrupalı liderlere sunuyoruz. Plana, detaylarına ve tüm stratejiye gösterdiği ilgiden dolayı Giorgia'ya ve İtalyan hükümetine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, dünyanın, Rusya'nın diplomasiyi ne kadar görmezden geldiğini gördüğünü de söyledi.

Zelenskiy, "Barışın bir an önce sağlanması için çalışıyoruz ve İtalya'da düzenlenecek yeniden yapılanma konferansı için Giorgia Meloni'ye teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü fikir teatimizi gerçekten takdir ediyorum. Ayrıca yeni bir savunma paketinin hazırlanmasını da tartıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cuma sabahı Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşecek.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Giorgia Meloni, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, İtalya, Güncel, Dünya, Rusya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy ve Meloni Roma'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:14 “Bu son sigaram“ diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı "Bu son sigaram" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
10:22 İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:26 FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 03:30:47. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy ve Meloni Roma'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.