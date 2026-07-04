Zeynep Yıldız Çubuk\'ta Esnafla Buluştu

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Çubuk programı kapsamında AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve parti teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Yıldız, ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni ziyaret eden Yıldız, mahallede faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, iletilen talep ve önerileri dinleyerek not aldı. Ziyarete eşlik eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede devam eden belediye yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yıldız, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinde istişare kültürünün önemli olduğunu belirterek, vatandaşların görüş ve beklentilerinin çalışmalarına yön verdiğini ifade etti.

Çubuk'taki ziyaret programı, vatandaşlarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.