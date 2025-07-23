Zeytinburnu'nda silahlı yaralama: Şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda, kardeşini darbederken olaya müdahale eden kişiyi silahla vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Demirciler Sitesi'ndeki silahla yaralama sonrası gözaltına alınan Muhammed S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Olay

Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde, 20 Temmuz'da, Şilan S. (23) ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında tartışma çıkmış, Şilan S'nin darbedildiğini gören Mustafa O. (46) duruma müdahale etmişti.

Bu sırada Muhammed S, Mustafa O'yu silahla vurarak ağır yaralamış, Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçaklamıştı.

Mustafa O. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Muhammed S. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.