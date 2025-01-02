Zhangzhou Nükleer Enerji Ünitesi Faaliyete Geçti

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FUZHOU, 2 Ocak (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde bulunan Zhangzhou Nükleer Enerji Projesi'nin ilk enerji üretim ünitesi (solda) görülüyor, 1 Ocak 2025.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Zhangzhou Nükleer Enerji Projesi'nin ilk enerji üretim ünitesi çarşamba günü ticari faaliyete başladı. Böylece yerli olarak geliştirilen üçüncü nesil Hualong 1 reaktörünün toplu inşa sürecinde önemli bir adım atılmış oldu. (Fotoğraf: Zhangzhou Nükleer Enerji Projesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)