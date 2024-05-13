Zhengzhou ve ABD arasında yeni hava kargo rotası açıldı - Son Dakika
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Zhengzhou ve ABD arasında yeni hava kargo rotası açıldı

Zhengzhou ve ABD arasında yeni hava kargo rotası açıldı

Çin'in Zhengzhou kenti ile ABD'nin Atlanta ve Dallas kentleri arasında yeni bir hava kargo rotası başlatıldı. Rota haftada üç kez faaliyet gösterecek ve öncelikli olarak sınır ötesi e-ticaret sevkiyatlarına hizmet verecek. Zhengzhou Havalimanı, yılın başından bu yana küresel hava lojistik ağını genişletmeye devam ediyor ve kargo uçuş hacmi haftada 16 sefere ulaştı.

13.05.2024 16:29
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ZHENGZHOU, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Zhengzhou kenti ile ABD'nin güneyindeki Atlanta ve Dallas kentleri arasında Pazartesi günü yeni bir hava kargo rotası başlatıldı.

Öncelikli olarak sınır ötesi e-ticaret sevkiyatlarına hizmet verecek olan yeni rota haftada üç kez faaliyet gösterecek. Pazartesi günleri Atlanta'ya, Perşembe ve Cumartesi günleri ise Dallas'a doğru sefer gerçekleştirilecek. Yeni rotanın açılmasıyla birlikte, Zhengzhou ve Kuzey Amerika arasındaki kargo uçuş hacmi haftada 16 sefere ulaştı.

Zhengzhou Havalimanı yılın başından bu yana küresel hava lojistik ağını genişletmeye devam ederek birçok yeni rota başlattı ve mevcut hizmetlerin sıklığını artırdı. Havalimanında bu yıl 10 Mayıs itibarıyla yıllık yüzde 18,6 artışla toplam 228.000 ton kargo işlem gördü.

Kaynak: Xinhua

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