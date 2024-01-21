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Zigana Dağı'ndaki çığ felaketinde yaşamını yitiren dağcılar anıldı - Son Dakika
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Zigana Dağı'ndaki çığ felaketinde yaşamını yitiren dağcılar anıldı

GÜMÜŞHANE'deki Zigana Dağı'nda 2009'da yaşanan çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

21.01.2024 - 16:16,
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GÜMÜŞHANE'deki Zigana Dağı'nda 2009'da yaşanan çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) Kulübü üyeleri, Gümüşhane'nin Torul ilçesi Zigana Dağı'nda, 2009 yılında meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı için anma töreni düzenledi. Anma etkinliğinde Zigana Dağı zirvesindeki Gümüşkayak Tesisleri'nden çığ felaketinin yaşandığı bölgede yapılan anıta kadar 3 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Anıta çelenk bırakan katılımcılar, 10 dağcı için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

'AİLE BİREYLERİMİZİ KAYBETTİK'

TEDAK Başkanı Ural Ayar, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu belirterek, "2009 yılının Ocak ayının 25'inde, TEDAK Kulübü her hafta sonu olduğu gibi bir faaliyet yapmak hem kayak hem de doğa yürüyüşü yapmak üzere Zigana'ya gelmiştik. Toplam 20 kişiydik. Maalesef, bu acı olayda 10 arkadaşımızı şehit verdik. Bu acı olayı bir fiil yaşamış bir kişi olarak, acımız sonsuz ve anlatılamaz. Kelimeler yetersiz. Bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Arkadaşlarımız bir ana, baba, dede, kardeş, abla, eş ve bir çocuktu" dedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009'da meydana gelen çığ felaketinde Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz yaşamını yitirdi; Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralandı. Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ise yara almadan kurtuldu. (DHA)

Zigana Dağı\'ndaki çığ felaketinde yaşamını yitiren dağcılar anıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zigana Dağı'ndaki çığ felaketinde yaşamını yitiren dağcılar anıldı - Son Dakika
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