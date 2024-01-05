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Zihinsel engelli genç, refakatçisi olmadığı için şoförü bıçakladı - Son Dakika
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Zihinsel engelli genç, refakatçisi olmadığı için şoförü bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, refakatçisi olmadığı için halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoförü bıçaklayan zihinsel engelli genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zihinsel engelli genç, refakatçisi olmadığı için şoförü bıçakladı
05.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:18
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yanında refakatçisi olmadığı için halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoför İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçaklayan zihinsel engelli E.Ü. (16), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Eşref Dinçer Mahallesi Odun Depoları mevkisinde meydana geldi. Zihinsel engelli E.Ü., yanında refakatçisi olmadan İbrahim Soydan yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ZH 048 plakalı halk otobüsüne binmek istedi. İbrahim Soydan, "Refakatçin olmadan otobüse bindiremem, bunun hesabını veremem" diyerek E.Ü'den araçtan inmesini söyledi. Bunun üzerine E.Ü. ile Soydan arasında tartışma çıktı, araçtaki diğer yolcular araya girmeye çalıştı. Otobüsten indirilen E.Ü., kendisine tepkisini sürdüren Soydan'ı bacağından bıçakla yaraladı. Soydan yere yığılırken, E.Ü. ise kaçtı. Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soydan, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baldırına 2 bıçak darbesi alan Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aracın güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen E.Ü., emniyete götürüldü. E.Ü.'nün daha önce de ailesinden habersiz evden çıktığı ve yanında bıçak taşıdığı öğrenildi. Zihinsel engelli ve yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilerek, geceyi polis nezaretinde evde geçiren E.Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler, Yargı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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