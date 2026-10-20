Zimbabve'de 269 yabancı işletme, hisselerinin yüzde 75'ini devretmek için başvurdu

CAPE Zimbabve hükümeti, kendi vatandaşlarına ayırdığı sektörlerde faaliyet gösteren yabancı işletmelerin mevzuata uymamaları halinde ruhsatlarının askıya alınacağını veya iptal edileceğini duyurdu.

Zimbabve Enformasyon, Tanıtım ve Yayıncılık Bakanı Zhemu Soda, bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, ülke vatandaşlarının ekonomik faaliyetlerdeki payını artırmayı amaçlayan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin bilgi verdi.

Soda, Aralık 2025'te yürürlüğe giren düzenlemeyle 17 ekonomik faaliyet alanının Zimbabve vatandaşlarına ayrıldığını anımsattı.

Bu kapsamda ülkenin 10 eyaletinde 3 binden fazla işletmenin denetlendiğini bildiren Soda, düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla 693 başvuru yapıldığını kaydetti.

Soda, 269 yabancı işletmenin hisselerinin yüzde 75'ini Zimbabve vatandaşlarına devretmeyi öngören uyum planları kapsamında başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Yapılan bilgilendirme ve uyarılara rağmen yabancı sermayeli işletmelerin çoğunun gerekli şartları henüz yerine getirmediğini belirten Soda, yaptırımların ağırlaştırılacağını açıkladı.

Soda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenlemelere uymayan işletmelerin faaliyet ruhsatlarını askıya alacağını veya iptal edeceğini bildirdi.

Yerli işletmelere ayrılan sektörler

Zimbabve'de Aralık 2025'te yayımlanan düzenlemeyle 17 ekonomik faaliyet alanı, belirli istisnalar dışında Zimbabve vatandaşlarına ayrılmıştı.

Düzenleme kapsamında yolcu taşımacılığı, kuaförlük, istihdam ajansları, emlakçılık, vale hizmetleri, fırıncılık, tütün paketleme, reklamcılık, küçük ölçekli madencilik, su kuyusu sondajı, gümrükleme, eczacılık ile yerel sanat ve el sanatları ürünlerinin pazarlanması ve dağıtımı alanlarında yalnızca Zimbabve vatandaşlarının faaliyet göstermesi öngörülmüştü.

Perakende ve toptan ticaret, tahıl öğütme, yük taşımacılığı ve lojistik ile deniz taşımacılığı ve yük sevkiyatı organizasyonu alanlarında ise belirli yatırım ve istihdam şartlarını karşılayan yabancı yatırımcıların da faaliyet göstermesine izin verilmişti.

Buna göre, düzenleme kapsamındaki mevcut yabancı işletmelerin hisselerinin en az yüzde 75'ini üç yıl içerisinde Zimbabve vatandaşlarına devretmesi öngörülüyor.