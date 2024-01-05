Zimbabve\'de Altın Madeninde Göçük: 11 İşçi Mahsur

Zimbabve'de bir altın madeninde meydana gelen kazada 11 işçi göçük altında kaldı.
Ülkenin Penhalonga bölgesinde yer alan Redwing Madeni'nin sahibi Metallon şirketinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen kaza sonrası 11 maden işçisinin içeride mahsur kaldığını belirtti.
Açıklamada, madencileri kurtarmak için defalarca kurtarma operasyonu yapıldığı ancak zemindeki hareketten ötürü başarılı olunamadığı ifade edildi.
Kazanın maden kuyularından birinin çökmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Söz konusu madende geçen yıl da kazalar meydana gelmiş, 30'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.
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