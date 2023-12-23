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PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin acı haberi ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın acı haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi. Şehit Yazıcı'nın 11 kardeşten 9'uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

23.12.2023 - 02:29,
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IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) acı haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aile apartmanında yaşayan eşi Seda Yazıcı (31) ve annesi Miyase Yazıcı ile 3 kardeşine ulaştı. Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği, eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı'nın 11 kardeşten 9'uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin acı haberi ailesine ulaştı
Kaynak: DHA
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