Zonguldak'ta Güneşle Kartpostallık Manzaralar

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Zonguldak'ta güneşle birlikte kartpostallık manzaralar oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi. Havadan dron ile görüntülenen şehir merkezinde adeta kartpostallık manzaralar oluştu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 33 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı sebebiyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Bazı binalarda buz sarkıtları oluşurken yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları da devam ediyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar nedeniyle kapanan 33 köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Haftanın ilk gününde güneşin doğuşuyla birlikte hava sıcaklığı eksi 2 dereceden 7 dereceye kadar yükseldi. Güneşle birlikte beyaza bürünen şehir merkezinde dron havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluştu.