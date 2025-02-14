Zonguldak\'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda 45 litre etil alkol, 11 litre el yapımı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.L.E. (61) hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem adli yapıldı.

Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sahte içkiyle mücadele kapsamında bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda M.L.E. gözaltına alınırken, 45 litre etil alkol, 11 litre el yapımı içki, 15 içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 alkol yapma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.L.E. hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na' muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.