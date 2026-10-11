Zonguldak\'ta kötü koku gelen dairede 55 yaşındaki kişi cansız bulundu

Zonguldak'ta kötü koku gelen dairede 55 yaşındaki kişi cansız bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuların ihbarıyla daireye giren ekipler, 55 yaşındaki kişinin cansız bedenini buldu. Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Zonguldak'ta koku gelen dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Necmettin Sezer'in (55) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Sezer'in cansız bedenini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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