Zonguldak\'ta öldürülen maden mühendisi Avni Cinel için 22 yıl sonra anma töreni düzenlendi

Zonguldak'ta öldürülen maden mühendisi Avni Cinel için 22 yıl sonra anma töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 22 yıl önce işten çıkartılan bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi eski TTK Asma İşletme Müdürü Avni Cinel için anma töreni düzenlendi. Tören, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı Asma İşletme Müdürlüğü önünde saygı duruşu ve anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Zonguldak'ta 22 yıl önce işten çıkartılan bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi eski Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel için anma töreni düzenlendi.
Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı Asma İşletme Müdürlüğü önündeki tören, saygı duruşuyla başladı.
Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu ve Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel'in konuşma yaptığı tören, Cinel'in isminin yazılı olduğu anıta karanfil bırakılmasının ardından sonra erdi.
Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile GMİS ve Maden Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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