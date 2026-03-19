ZONGULDAK'ta yoğun sis etkili olurken, İstanbul yolunda görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte hafif yağışla birlikte sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler, ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Öte yandan kent merkezinin yüksek kesimleri de sisle kaplandı.