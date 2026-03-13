Zorlu Kışta Kadınlara Şifa - Son Dakika
Zorlu Kışta Kadınlara Şifa

13.03.2026 11:30
Opr. Dr. Özturan, soğuk havada ev ev dolaşarak kadınları bilgilendiriyor ve sağlık kontrolleri yapıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Atlaz İsmayilova Özturan, karlı ve soğuk havanın etkili olduğu İran sınırındaki mahallelerde ev ev dolaşarak kadınları bilgilendiriyor, onların kontrollerini yapıyor.

Türkiye'nin en soğuk ve karlı ilçelerinden biri olan Çaldıran'daki devlet hastanesinde 4 ay önce göreve başlayan doktor Özturan, sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan kadın hastalar için çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, karla kaplı yolları aşarak İran sınırındaki mahallelere giden doktor, gebe kadınların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, onlara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Zorlu hava koşulları ve coğrafi şartlara aldırmadan görevini severek yürüten Özturan, erken doğum riski olan hastaları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor, kadınların sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlıyor.

"Benim için hekimlik dört duvarı aşmak demektir"

Karla kaplı Kışla Mahallesi'nde hastaları muayene eden Opr. Dr. Atlaz İsmayilova Özturan, AA muhabirine, kadınların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için sahada aktif çalışma yürüttüğünü söyledi.

Zorlu kış şartlarının çalışmalarına engel olmadığını belirten Özturan, "Çaldıran çok soğuk bir yer. Hayatımda bu kadar soğuk bir yerde bulunmamıştım ve bu kadar çok kar görmemiştim ancak kadınların ve hastalarımın sıcaklığı içimi ve kalbimi ısıttı. Elimden geldiğince kadınlarımızın hayat kalitelerini artırmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Özturan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalarımız bizi doğumhanede, ameliyathanede ve poliklinikte görseler de hekimlik sadece bunlarla sınırlı değil, bir kadının elini tutmak, bir doğumda yanında olmak ve bir kız çocuğunun sorularına yanıt verebilmektir. Bunu yapabilirsek, kadınlar için güvenli bir liman olabiliriz."

Kız çocukları ve anneleriyle ilgili projeler hazırladığını anlatan Özturan, "Benim için hekimlik, sadece hastanede dört duvar arasında yapılan bir iş değil, dört duvarı aşmak demektir. Bu nedenle mahalle mahalle dolaşıp kadınlara gereken bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda tarama programlarına gelmesi gereken hastaları yönlendiriyoruz. Kadınlar için tarama çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarama programları açısından dünyaya örnek olabilecek bir ülke olduğunu vurgulayan Özturan, şunları kaydetti:

"Rahim ağzı kanseri taraması ülkemizin her ilinde, her ilçesinde ve hatta köylerinde yapılabiliyor. Kadınlar bu taramaları kolay, rahat ve tamamen ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Bu sayede hastalıklardan korunmaları mümkün oluyor. Hastanede verdiğimiz gebe okulu eğitimlerinin yanı sıra ev ziyaretlerimizde de gebelerin sormak istedikleri soruları yanıtlıyoruz. Doktorluk kutsal bir meslek ve bu kutsallığı, soğuk yerde ve ömrümde görmediğim karın içinde de yerine getiriyorum. Bunu severek yapıyorum."

"Hava soğuk ve kar olmasına rağmen evleri geziyor"

Evinde tedavi hizmeti alan 56 yaşındaki Aynur Bingöl de "Atlaz hocamız mahalleleri ziyaret ediyor. Hava soğuk ve kar olmasına rağmen evleri geziyor. Ben de tedavi oldum ve iyileştim. Birçok konuda bizi bilgilendiriyor, doğum yapan kadınlara giysi ve yardım sağlıyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Hocamızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

