Hatay Valisi Masatlı, yeni İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında kabul etti - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, yeni İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında kabul etti

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Hatay Valisi Masatlı, yeni İl Emniyet Müdürü Nihat Özen\'i makamında kabul etti
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Hatay Valisi Masatlı, İl Emniyet Müdürü olarak görevine yeni başlayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Özen’i makamında kabul etti. Kabulde kentteki güvenlik hizmetleri ve Hatay’ın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi, Masatlı Özen’e yeni görevinde başarılar diledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü olarak görevine yeni başlayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Özen’i makamında kabul etti.

Gerçekleşen kabulde, Hatay’ın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile kentteki güvenlik hizmetleri değerlendirildi.

Vali Masatlı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’e yeni görevinde başarılar diledi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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