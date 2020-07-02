02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Aktüel Futbol

00:30 Arsenal - Norwich

02:30 Spor Artı

03:30 Bundesliga

03:40 Süper Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Efsanelerin İzinde

04:35 Spor Kitaplığı

04:40 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man

05:00 Newcastle United - Manchester City

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:40 Süper Lig Goller

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Aktüel Futbol

07:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea

07:00 Leicester City - Chelsea

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 La Liga Özetler

12:45 Süper Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Tbmm - Tv

14:00 TBMM-TV

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Bülteni

16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

17:00 La Liga Özetler

17:35 İngiltere Premier Lig Özetler

17:50 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:30 La Liga Özetler

19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

19:45 Newcastle United - Manchester City

19:55 Arsenal - Norwich

20:05 Süper Lig Özetler

20:35 Lig Hatırası

21:15 Ronaldo Filmi

22:00 Bundesliga

23:00 Spor Artı