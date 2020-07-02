02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aktüel Futbol
00:30 Arsenal - Norwich
02:30 Spor Artı
03:30 Bundesliga
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Efsanelerin İzinde
04:35 Spor Kitaplığı
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
05:00 Newcastle United - Manchester City
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 Süper Lig Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea
07:00 Leicester City - Chelsea
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 La Liga Özetler
12:45 Süper Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Tbmm - Tv
14:00 TBMM-TV
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
17:00 La Liga Özetler
17:35 İngiltere Premier Lig Özetler
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 La Liga Özetler
19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
19:45 Newcastle United - Manchester City
19:55 Arsenal - Norwich
20:05 Süper Lig Özetler
20:35 Lig Hatırası
21:15 Ronaldo Filmi
22:00 Bundesliga
23:00 Spor Artı