02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

02 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Aktüel Futbol

00:30 Arsenal - Norwich

02:30 Spor Artı

03:30 Bundesliga

03:40 Süper Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Efsanelerin İzinde

04:35 Spor Kitaplığı

04:40 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man

05:00 Newcastle United - Manchester City

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:40 Süper Lig Goller

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Aktüel Futbol

07:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea

07:00 Leicester City - Chelsea

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 La Liga Özetler

12:45 Süper Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Tbmm - Tv

14:00 TBMM-TV

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Bülteni

16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

17:00 La Liga Özetler

17:35 İngiltere Premier Lig Özetler

17:50 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:30 La Liga Özetler

19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

19:45 Newcastle United - Manchester City

19:55 Arsenal - Norwich

20:05 Süper Lig Özetler

20:35 Lig Hatırası

21:15 Ronaldo Filmi

22:00 Bundesliga

23:00 Spor Artı

Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor 07:42 Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor 07:25 Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler 00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
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14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
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14:32
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14:02
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11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
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