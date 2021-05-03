1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında - Son Dakika

1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında
03.05.2021 19:29
Ecem Özkaya, Haluk Levent, Mürsel Aktaş, Selma Evlimen, Serdar Evlin, Temmuz Karikutal ve Yasemin Usta'nın hazırladığı trafik haftası klibi1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında;
Ecem Özkaya, Haluk Levent, Mürsel Aktaş, Selma Evlimen, Serdar Evlin, Temmuz Karikutal ve Yasemin Usta'nın hazırladığı trafik haftası klibi
1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında;
Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hazırlanan bilgilendirme videoları ekte sunulmuştur.
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