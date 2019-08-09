Son Dakika Haberleri: 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek
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1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek

36 dakika önce

Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın yer alacağı 1. Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirilecek.

1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek, System.String[]
Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın yer alacağı 1. Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirilecek.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, katılımcı ülkelerin arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin artırılmasını amaçlayan forumda sanayi, enerji ve turizm gibi konularda oturumların yapılması öngörülüyor.
Forum, devlet kurumlarından, çalışma gruplarından ve çeşitli şirketlerden temsilcilerin verimli görüşme ve diyalog gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.
Foruma dair haziran ayında Aşkabat'ta çeşitli ülkelerden basın mensuplarının katılımıyla medya tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda organizasyonun Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler açısından önemine işaret edilmişti.
Hazar Denizi, Türkmenistan, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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