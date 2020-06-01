1 Haziran Dünya Süt Günü - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tartan, süt ve süt ürünleri sektörünün ülkemizde doğrudan istihdam ve tedarikçilerinden aldığı mal ve diğer hizmetle ile insanların geçim kapısı olduğunu söyledi.

Birlik Başkanı Tartan, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, başarılı ve çalışkan bir nesil yetiştirmek istiyorsak; dengeli beslenmeye, süt ve süt ürünlerinin tüketimine önem vermek zorundayız. Daha sağlıklı yarınlarımız için sizde günde 2 bardak süt için. Ülkemizde süt ve süt ürünlerinin tüketiminin artması dileğiyle 1 Haziran 'Dünya Süt Günü'nü kutluyorum." dedi.

Konya'nın süt üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü Karapınar üreticisi tarafından karşıladığını ifade eden Tartan, ilçedeki 60 bin büyükbaş hayvanın 28 binden fazlasının sağım hayvanı olduğunu belirtti.

Tartan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İlçemizde 11 süt işleme tesisi çalışıyor. Toplam 400 ton süt üreten bir ilçeyiz.

Türkiye genelinde zor bir süreçten geçiyoruz. COVİD-19 salgını nedeni ile de sektörümüz başarı ile bir süreç gerçekleştirdi. Bu süreçte çiğ süt üretimi ülkemizde azalmadı, süt ürünü üretiminde sıkıntı yaşanmadı, tüketicimiz sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz kalmadığı bir gerçek. Tüm çalışanlar özveri ile çalışmış ve takdir toplamıştır. Şu zor süreçten sonra ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt ürünleri, ciddi sağlık riskleri taşıdığını göz ardı etmemek gerekir. Salgın sonrasında uygunsuz koşullarda ve denetimi yapılmadan halka sunulan süt ürünlerine izin verilmemelidir. Bu bir yerde halk sağlığı için önemlidir.

Süt, insanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için en temel ve besleyici gıda olduğu bir gerçektir. Süt, İnsanın doğduğu andan itibaren gelişmesi ve sağlıklı kalması için gerekli olan besin öğelerini doğal olarak içermektedir. Süt günümüzde hesaplı, sağlıklı,besleyicici ve en kolay erişilebilen gıdalar arasındadır."