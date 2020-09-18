1. Leyla Atakan Kupası: Fenerbahçe Öznur Kablo: 77 - Beşiktaş: 64 - Son Dakika

1. Leyla Atakan Kupası: Fenerbahçe Öznur Kablo: 77 - Beşiktaş: 64

1. Leyla Atakan Kupası'nın üçüncü gününde Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş'ı 77-64'lük skorla yendi.

1. Leyla Atakan Kupası: Fenerbahçe Öznur Kablo: 77 - Beşiktaş: 64, System.String[]

1. Leyla Atakan Kupası'nın üçüncü gününde Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş'ı 77-64'lük skorla yendi.

İzmit Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Leyla Atakan Kupası'nın son gününde Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Turnuvada bir mağlubiyet ve bir galibiyet alarak üçüncü maçına çıkan Fenerbahçe, Siyah-Beyazlılar karşısında rahat oyunuyla dikkat çekti. Karşılaşmaya etkili başlayan Sarı-Lacivertliler periyot boyunca oyunu domine etti. Beşiktaş'ı hücum organizasyonlarından eli boş gönderen Fenerbahçe ilk çeyrekte 22-10'luk skorla üstün kapattı. İkinci çeyrekte de tablo değişmedi. Top kayıpları ve tabelaya yansımayan organizasyonlarıyla farklı geriye düşen Beşiktaş toparlanmak için çabalasa da Fenerbahçe savunması Kartal'a geçit vermedi. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe soyunma odasına 37-25 girdi.

BEŞİKTAŞ ETKİLİ OLAMADI

Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğü bırakmayan sarı-lacivertliler üçüncü çeyrekte de farkı iki hanelerde tuttu. Periyodu 56- 41 tamamlayan Fenerbahçe maçı da 77-64 kazandı. Beşiktaş karşısında rahat oyunla kazanan ve turnuvada 3 maçta 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe'nin 4 numarası Olcay Çakır Turgut maçın oyuncusu seçildi. Maçın ardından düzenlenen seremoniyle takımlara kupaları ve çiçekleri takdim edildi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tolga Edis, Hakan Gerey, Samet Erdoğan

Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheyanne Cheslek 8, İdil Saçalır, Ayşe Yılmaz, Olcay Çakır Turgut 20, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 2, Sevgi Uzun 16, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 23, Cecilia Zandalasini 8

Beşiktaş: İremnaz Topuz 9, Melisa Korkmaz 5, Nur Sezen Yavuz, Angela Salvadores 17, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 10, Mia Draşkiçeviç 2, Crystal Bradford 11

1. Periyot: 22-10

Devre: 37-25

3. Periyot: 56-41

(Gönül Efe/İHA)

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Leyla Atakan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1. Leyla Atakan Kupası: Fenerbahçe Öznur Kablo: 77 - Beşiktaş: 64 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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