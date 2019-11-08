10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde milletçe sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak, milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini vurgulayan Aksoy, "Eşsiz bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından yeni bir devletin temellerini atmakla kalmamış, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiş, cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliğe imza atarak, gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, "En büyük eserim" dediği cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmekle mümkün olacağını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle, ömrünü milletine adamış, son nefesine kadar milleti için çalışmış aziz atamızı, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve bu cennet vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz."