10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı - Son Dakika

10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı

11.11.2020 11:11
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 82'nci yılında en sevdiği şarkılar ve şiirlerle andı.

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 82'nci yılında en sevdiği şarkılar ve şiirlerle andı.

Programda 'Ata'ya Özlem' konulu şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenler şiir performanslarını sahnelerken, Türk halk müziğinin usta ismi İsmail Hakkı Demircioğlu ise sazı eşliğinde Ata'nın en sevdiği şarkıları seslendirdi.

En sevdiği şarkılarla özlemle anıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği anma programı pandemi tedbirleriyle gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özlemlerini şiirlerle anlatan Küçükçekmeceli öğrenciler ve öğretmenler performanslarıyla katılımcıları duygulandırdı. Halk müziğinin güçlü sesi İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sesinden Atatürk'ün sevdiği seçkin eserleri dinleyen Küçükçekmeceliler ise Ata'yı büyük bir özlemle anarak, özel ve duygu dolu anlar yaşadı.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi sanatçıya çiçek takdim ettiler.

09.05'te anma merasimi düzenlendi

10 Kasım dolayısıyla Halkalı'daki Atatürk Anıtı'nda saat 09.05'te tören gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, beraberindeki ilçe protokolü ve STK temsilcilerinin katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunuldu. Açık alanda gerçekleştirilen törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediyeden 10 Kasım teması: 'Seni görüyoruz Atam'

Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım'a özel caddeleri ve sokakları 'Seni Görüyoruz Atam' başlıklı bilboard ve afişlerle donattı. 10 Kasım'a özel hazırlanan ve Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan video klipte izleyenlerden büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı
10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı

Küçükçekmece Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi         
10:21
Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp         
10:09
Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
09:55
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı         
09:28
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Kasım'da Ata'nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece'de yankılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei