10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 dakika önce

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Karaman Şube Başkanı Yunus Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Karaman Şube Başkanı Yunus Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Şube binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özdemir, basın mensuplarının, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra ettiğini söyledi.


Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özdemir, şunları kaydetti:


"Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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