1000 Yatırımlar Holding elektronik para lisansı aldığını duyurdu - Son Dakika
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Finans

1000 Yatırımlar Holding elektronik para lisansı aldığını duyurdu

1000 Yatırımlar Holding elektronik para lisansı aldığını duyurdu
19.06.2025 17:03
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Elektronik para lisansı aldığını duyuran 1000 Yatırımlar Holding, '1000pay' markasıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Finansal teknolojiler alanında "1000pay" markasıyla sektöre giriş yapan şirket, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü Özgür Altuntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "1000 Yatırımlar Holding olarak, kurumsal ve bireysel müşterilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturduk. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sektör temsilcileri, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin aldığı lisansın, yerli fintech ekosistemi için önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Yeni nesil finansal çözümlerle pazarda rekabetin artacağı, kullanıcı deneyiminin gelişeceği ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanacağı öngörülüyor.

Yerli ve yenilikçi çözümler

"Gücümüzü Gelecekten Alıyoruz" vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren 1000 Yatırımlar Holding, ulaşım, yazılım, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde yerli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor. Holding, doğaya ve topluma karşı duyduğu sorumluluk doğrultusunda, şeffaflık, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir büyüme ilkeleriyle hareket ettiğini belirtiyor. Holding bünyesindeki diğer yatırımlar arasında, mikromobilite ve şehir içi ulaşım alanında faaliyet gösteren BinBin, hızlı şarj altyapısına odaklanan Meta Mobilite, yenilenebilir enerji projeleri yürüten Altay Enerji ve akıllı şehir teknolojileri geliştiren Algoritma gibi girişimler de yer alıyor.

Dijital finansın yeni oyuncusu: 1000pay

Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösterecek olan 1000pay markasıyla sektöre giriş yapan şirket, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1000 Yatırımlar Holding olarak, halkın günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturmayı başardık. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sektör temsilcileri, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin aldığı lisansın, yerli fintech ekosistemi için önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Yeni nesil finansal çözümlerle pazarda rekabetin artacağı, kullanıcı deneyiminin gelişeceği ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanacağı öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans 1000 Yatırımlar Holding elektronik para lisansı aldığını duyurdu - Son Dakika

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