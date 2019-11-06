12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Avrupa'da ilk 5 ülke arasına girdiğini belirterek, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme hedefine ulaşmak için kişi başı elektrik tüketimimizi artırmalıyız." dedi.

Kalsın, ATO Congresium'da düzenlenen AA'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda, enerjinin dünya siyasetini ve küresel güç dağılımını belirleyen bir kaynak olduğunu söyledi.

Enerjinin dünyada bir "silah" olarak kullanılabileceğine işaret eden Kalsın, birçok ülkenin bu gücü bir baskı unsuru olarak kullandığını kaydetti.

Kalsın, Türkiye'nin 17 yılda ekonomik gelişmesiyle enerji piyasasının da geliştiğine dikkati çekerek, "Bu dönemde hükümetimiz önemli reformlara imza attı ve özel sektörün piyasaya girmesini teşvik ederek rekabetçi bir piyasa oluşturdu. Türkiye'de hala kişi başına tüketilen elektrik miktarı 3 bin 698 kilovatsaat düzeyinde Avrupa'da bu rakam 6 bin 500 kilovatsaat. Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme hedefine ulaşmak için kişi başı elektrik tüketimimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin Avrupa'da ilk 5 ülke arasına girdiğini dile getiren Kalsın, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği özellikle Türkiye gibi enerji kaynakları kısıtlı ülkeler için önemli. Enerji ithalatımızda 45 milyar doları aşıyor. Yüzde 1 enerji verimliliği sağlanması bile ülkemizin hazinesi için önemli. Bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplenilen ulusal enerji verimliliği eylem planı 2017-23 belgesi önem arz ediyor. Bu plan ülkemizin kaynaklarını daha efektif kullanmamızı sağlayacak. Bu eylem planı çerçevesinde 10,9 milyar dolarlık yatırım yaparak 30,2 milyar dolarlık verimlik elde edeceğiz. Yani 1 birime karşı 3 birim karlılık elde edebileceğiz."

EIF Uluslararası Enerji Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek de kongre kapsamında enerji ve verimliliğe ilişkin birçok görüşmenin gerçekleştirileceğini belirtti.

Kongrede İngiltere, Ukrayna, Gana, Bosna Hersek ve Norveç gibi ülkelerin temsilcilerinin toplantılar gerçekleştireceğini ifade eden Dilek, yabancı ve yerli firmaların buluşacağı görüşmelerden önemli sonuçların alınacağını söyledi.

Dilek, enerjide mevcut durumun yanı sıra gelecek teknolojilerinin konuşulacağı etkinlikte, elektrikli araçlar ve enerji depolama konularının da ele alınacağını kaydetti.